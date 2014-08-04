Php/mysql программист на удаленный фуллтайм

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Закрыт14 заявок143 просмотра

Требуется php/mysql программист на постоянную удаленную работу, желательно фуллтайм.

От Вас:

- хороший опыт в php/mysql, ООП

- удобночитаемый код

- честность, ответственность, регулярное нахождение на связи

От нас:

- регулярная своевременная оплата

- отличная команда профессионалов

- помощь и обучение

- долгосрочное сотрудничество в развивающемся проекте, который украсит Ваше портфолио)

MySQLPHP
11 лет назад
vickivanov
Виталий 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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