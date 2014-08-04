Сообщения ТП моего хостинга ======================================================= Площадка с доменом перенесена на карантинный сервер. С площадки шла массовая рассылка корреспонденции (спам). Рассылка совершалась с помощью PHP-скрипта (см. вложение, строку ...
Php/mysql программист на удаленный фуллтайм
Требуется php/mysql программист на постоянную удаленную работу, желательно фуллтайм.
От Вас:
- хороший опыт в php/mysql, ООП
- удобночитаемый код
- честность, ответственность, регулярное нахождение на связи
От нас:
- регулярная своевременная оплата
- отличная команда профессионалов
- помощь и обучение
- долгосрочное сотрудничество в развивающемся проекте, который украсит Ваше портфолио)
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