Написать плагин для Socialengine 4.8.5.
Доработка плагина для джумлы
Есть сайт на джумле 2.5 http://www.dver-massiv.ru/ для него я купил официально плагин портфолио вот ссылка http://demo30.ws-theme.com/ws-portfolio/demo-1 , он сейчас коряво реализован на этой странице сайта http://www.dver-massiv.ru/komplektuyushchie-dlya-lestnits , суть задачи состоит в том, чтобы на всех страница кроме главной вместо баннера встал этот плагин в 5 рядов, дизайнер уже нарисовал как все должно выглядеть, вот https://yadi.sk/i/WNFbc-xJZ4P6C а при нажатии на одну из картинок вот https://yadi.sk/i/_GII1eo0Z4PBx , верстальщик не может справиться с задачей только с помощью css , нужна помощь программиста, напишу по пункту какие задачи у программиста:
1. Как видно по дизайну по бокам есть стрелки, верстальщик их вставит а от программиста нужно чтобы они пролистывали
2. Сделать так чтобы блок "wsp-wrapper" (затемнение при клике) открывался при нажатии на картинку.
3. Сделать через скрипт так, чтобы блоки были одинаковой высоты
Помимо этого на сайте нужно еще куча всего по программированию, это первая задача, как бы тестовая, если все устроит, будем постоянно сотрудничать.
Пожелания к исполнителю, соблюдение сроков и чтобы он почаще был в сети
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