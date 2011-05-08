В Битрикс не добавляется картинка и настроить работу лупы. http://gipfel-group.ru/catalog/metal/nabor_posudy_genesis_10_pr_gipfel_1537_/
Написать плагин для Socialengine
Написать плагин для Socialengine 4.8.5.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Задача: залогинится на сайте https://pass.rzd.ru/timetable/logon/ru. Результат работы скрипта — открыта вкладка в браузере с адресом http://pass.rzd.ru/main-pass/secure/ru?structure_id=704. Хочу получить скрипт на php, который работает исключительно через cURL. В скрипте не должно ...Завершен11 лет назад
Добрый день Необходимо спарсить книги с интернет-магазина - автор, название, цена, кол-во страниц, год выпуска и тд. Хотелось бы на выходе получить документ Excel.Завершен11 лет назад
Нужен скрипт по отображению реферальных хвостов. При оставлении заявки на почту должно приходить письмо, где в тексте , помимо данных об имени и номере телефона, которые вводит посетитель на сайте должны так же ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно чтобы UTM метки прикреплялись к письму при отправке заполненной юзером формы. Джумла 2.5Завершен11 лет назад
- $250
Поменять структуру сайта . сделать разделение по городам вида город.сайт.ру поменять вид заведения- заведение.сайт.ру на сайт.ру/заведение с сохранением всей базы заведений сделать в админке поиск по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Ищу снова программиста :) Нужен человек который понимает что такое: Класс, функция, рекурсия, наследование, MVC и т.д. Т.е. нужен человек которые реально умеет программировать. С вас работа с ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, у нас есть сайт moonstore.it , на нём стоит плагин "Pluso". На данный момент возникла проблема с сервисом социальных кнопок. При нажатии на иконку репоста на facebook, пост отображает не верное превью поста, или ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Написать простой движок. Из функций+Новости+Стат.страницы+хороший редактор+возможность создать поддомены+одна бд+админка.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть несложный дизайн, который нужно натянуть на движок. Рекомендация по движку с вас. Оплата будет проходить по договору на банковский счет. Если работа будет сдана точно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад