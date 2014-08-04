Изменения в структуре сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки141 просмотр

Поменять структуру сайта . сделать разделение по городам вида город.сайт.ру

поменять вид заведения- заведение.сайт.ру на сайт.ру/заведение

с сохранением всей базы заведений

сделать в админке поиск по заведениям

админка написана с 0

11 лет назад
sobranie
Мария 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров