Добавить функцию "корзина" компоненту Phoca Gallery 3.2.3
Изменения в структуре сайта
Поменять структуру сайта . сделать разделение по городам вида город.сайт.ру
поменять вид заведения- заведение.сайт.ру на сайт.ру/заведение
с сохранением всей базы заведений
сделать в админке поиск по заведениям
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Заявки фрилансеров
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