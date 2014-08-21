Доработка компонента Phoca Gallery (Joomla 2.5)

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Завершен4 заявки171 просмотр

Добавить функцию "корзина" компоненту Phoca Gallery 3.2.3

Joomla
11 лет назад
di1812
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
11 лет назад
$55
6 дней
Александр - настоящий профи, сделал непростую задачу и всегда был на связи, надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Отличный заказчик. Рекомендую. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
11 лет назад

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