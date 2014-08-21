Есть вакансия программиста. Что надо знать: Mysql, php, javascript, zendframework 2 Опыт не обязатен, важно уметь решать поставленные задачи. По итогам работы ...
Доработка компонента Phoca Gallery (Joomla 2.5)
Добавить функцию "корзина" компоненту Phoca Gallery 3.2.3
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