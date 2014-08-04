Нужен прогер на постоянку zend framework 2

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки63 просмотра

Есть вакансия программиста.

Что надо знать:

Mysql, php, javascript, zendframework 2

Опыт не обязатен, важно уметь решать поставленные задачи.

По итогам работы будет возможность трудоустройства, и хорошего оклада.

Изначально оклад маленький, но он будет адекватно увеличен

после появления обоюдного доверия. Оплата НЕ проектная, будет конкретная ЗП.

Ещё раз подчеркиваю, мне нужны - разработчики!

Посредникам и студиям - не беспокоить!

JavaScriptMySQLPHP
11 лет назад
codermen
Дмитрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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