Доработка компонента SOBIPRO, Joomla 25. Задачи: 1. есть демо-разделы, в них отражаются название, лого и текст. Нужно в рабочем разделе настроить отображение логотипа, названия (оно и так отображается, просто надо поменять размер ...
Нужен прогер на постоянку zend framework 2
Есть вакансия программиста.
Что надо знать:
Mysql, php, javascript, zendframework 2
Опыт не обязатен, важно уметь решать поставленные задачи.
По итогам работы будет возможность трудоустройства, и хорошего оклада.
Изначально оклад маленький, но он будет адекватно увеличен
после появления обоюдного доверия. Оплата НЕ проектная, будет конкретная ЗП.
Ещё раз подчеркиваю, мне нужны - разработчики!
Посредникам и студиям - не беспокоить!
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