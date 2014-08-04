Исправить ошибку в скрипте (php, jscript)

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Завершен10 заявок172 просмотра

Есть форма заявки (отправка в 7 полей из сайта на e-mail).

Там HTML + PHP + JScript. Раньше работала, но внесли мелкие изменения (добавили 2 поля) и перестала. Нужно разобраться, в чем проблема и пофиксить. Сам глянул, вносил правки, когда без добавления этих полей - все Ок было, проблема именно в них, решить не могу, так как давно не программирую...

Пишите свои условия сразу, работа мелкая, так что обсуждать предварительно особо смысла нет.

HTMLPHP
11 лет назад
Skavr
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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jmod
45 лет
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11 лет назад
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Спасибо!
Было приятно работать, моментальная оплата.

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jmod
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов(-2)
11 лет назад