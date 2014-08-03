Внести правки на сайт на OpenCart

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок233 просмотра

Добрый вечер!

Есть сайт http://srv47663.ht-test.ru

Нужно внести правки:

1) Не отображаются бренды http://joxi.ru/uHjeU_3JTJBFCEzhYKM

2) http://joxi.ru/B3neU_3JTJD-B1pZZZ0 везде одна фотка на главной

3) Со страницы товара не добавляется в корзину http://joxi.ru/eXneU_3JTJAqCBpqqPA

4) С этим товаром покупают надо сделать, на странице товара http://joxi.ru/m3neU_3JTJAFCEiM5Zc

5) http://joxi.ru/4HneU4wyTJDXAoOQSMs не работает поиск

6)

Opencart
11 лет назад
webteem
Сергей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров