Сделать кликабельным логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки108 просмотров

Необходимо сделать кликабельным графический логотип прописанный в код темы ворпресса

11 лет назад
MrPaul710
Павел 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$2
1 день
Взаимно!
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад