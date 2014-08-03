Необходимо: - опыт использования MVC фреймворков - опыт написания Ajax-запросов - знание HTML5/CSS3 Бонус: умение создавать WordPress шаблоны Проект минимум на 2 месяца, с возможностью постоянной ...
Сделать кликабельным логотип
Необходимо сделать кликабельным графический логотип прописанный в код темы ворпресса
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