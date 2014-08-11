Требуется PHP-программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки174 просмотра

Необходимо:

- опыт использования MVC фреймворков

- опыт написания Ajax-запросов

- знание HTML5/CSS3

Бонус: умение создавать WordPress шаблоны

Проект минимум на 2 месяца, с возможностью постоянной последующей занятостью.

AJAXHTMLPHPWordPress
11 лет назад
IT-Gears
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров