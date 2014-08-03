Скрипты для Битрикс24 и Asterisk

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

Здравствуйте!

1. Необходимо создать скрипт, отправляющий при поступлении входящего звонка в Asterisk внутренний номер, с которого был отвечен вызов, Битриксу.

2. Необходимо создать скрипт, который будет мониторить информацию от скрипта 1. По получению информации скрипт должен открывать в Битриксе окно создания комментария к конкретному сообщению в ленте. Url сообщения должен задаваться в настройках скрипта, доступных через web страницу. Одновременно с созданием комментария должно открываться диалоговое окно с запросом пользователю необходимости создания лида в CRM Битрикс. Пользователь, в учетке которого будут производится эти действия должен определяться по внутреннему номеру, сообщенному скриптом 1.

Внутренний номер будет записан в соответствующем поле профиля пользователя.

Присылайте предложения и стоимость работ!

Спасибо!

Asterisk
11 лет назад
monstrikus
Анатолий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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