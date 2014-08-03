Сайт работал, случайно изменили пароль в базе, теперь сайт к ней не может подключиться. Нужно прописать новый пароль, для подключения сайта к базе. Сайт создан на Yii Framework
Скрипт фильтрации дублей ссылок
Здравствуйте.
Задача в следующем: Есть самописная CMS на базе шаблонизатора Smarty. Для красивого СЕО дружественного сайта необходимо скрыть все дубли ссылок от роботов при помощи nofollow.
Идея в том, чтобы заменить $smarty->display() на $smarty->fetch() и обработать код страницы.
Возможно существует более элегантное решение – если есть идеи – я их рассмотрю.
А теперь само задание:
Есть переменная с HTML кодом страницы.
Находим в ней все ссылки вида название.
Далее двигаемся по ссылкам по порядку: если ссылка встречается в первый раз, то далее, если ссылка уже встречалась на странице – то изменить ее к виду название
Итого на выходе получаем в переменной код страницы удобный для роботов без дублей ссылок.
Оплата: только постоплата или безопасная сделка.
Тестирование: вы делаете тестовую страничку с полем ввода для теста и кнопкой «обработать», при нажатии на которую появляется обработанный по алгоритму текст. Если все работает правильно – оплата, внедрение на сайт , возможно доработка. Если доработка выходит за пределы задания – то оцениваем трудозатраты и доплачиваем.
Просьба к исполнителям: полностью заполняйте заявку, чтобы можно было выбрать Вас исполнителем сразу. Незаполненные заявки (без срока и стоимости) не рассматриваю.
Предпочтение будет отдаваться исполнителям с портфолио, которые создали анкету не «вчера» (я не хочу никого заранее дискриминировать, но по опыту люди, только создавшие анкету очень часто «пропадают»).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать граббер новостей с rutracker.org для Dle 10.1. Принцип работы: 1-Выбор категории на трекере и на сайте, в какую будем добавлять новость 2-Граббер копирует новости на сайт и вставляет торрент файл ...Закрыт11 лет назад
- $8
Необходимо: авторизоваться на музыкальном сайте посредством CURL и закачать 5 музыкальных файлов, будучи авторизованным. Обязательно при закачке проверять, закачались ли файлы полностью (по полю, который отдается в заголовке Content-Length) в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
ТЗ простое: нужно сделать онлайн-тест один в один как тут - http://tests.mixnews.lv/ru/tests/na-kakuju-iz-znamenitostei-vi-pohozhi/. Только вопросов 10. От меня - только контент. От вас - обязателен опыт создания онлайн-теста ранее. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Не работает добавление медиафайлов к записи, в вордпресс. Необходимо починить.Закрыт11 лет назад
Требуется хороший специалист по Wordpress для доработки каталогаВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требуется доработка проекта trudruk.ru Существующий разработчик очень медленный и ненадежный. Ищу взрослого (!) человека, готового работать не менее 25 часов в неделю по трекеру. Что нужно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Дизайн предоставим со своей стороны. Мобильное приложение, что указано в низу ТЗ оценивать не нужно. Требуется верстка и программирование нового проекта, похожие проекты: zoon.ru, flamp.ru, around.ru Портал представляет собой агрегатор организаций интегрированный с сервисом ...Закрыт11 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на DLE Мне нужен человек, который хорошо знает этот движок и PHP Периодически нужно выполнять различные несложные задания. Написать модуль, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется следующее: Необходимо сделать оплату для сайта через QIWI терминал, тоесть клиенту сообщается qiwi кошелек и определенный комментарий, клиент должен через терминал произвести оплату. Все это должно работать без подключения сайта к ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад