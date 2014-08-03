Скрипт фильтрации дублей ссылок

Здравствуйте.

Задача в следующем: Есть самописная CMS на базе шаблонизатора Smarty. Для красивого СЕО дружественного сайта необходимо скрыть все дубли ссылок от роботов при помощи nofollow.

Идея в том, чтобы заменить $smarty->display() на $smarty->fetch() и обработать код страницы.

Возможно существует более элегантное решение – если есть идеи – я их рассмотрю.

А теперь само задание:

Есть переменная с HTML кодом страницы.

Находим в ней все ссылки вида название.

Далее двигаемся по ссылкам по порядку: если ссылка встречается в первый раз, то далее, если ссылка уже встречалась на странице – то изменить ее к виду название

Итого на выходе получаем в переменной код страницы удобный для роботов без дублей ссылок.

Оплата: только постоплата или безопасная сделка.

Тестирование: вы делаете тестовую страничку с полем ввода для теста и кнопкой «обработать», при нажатии на которую появляется обработанный по алгоритму текст. Если все работает правильно – оплата, внедрение на сайт , возможно доработка. Если доработка выходит за пределы задания – то оцениваем трудозатраты и доплачиваем.

Просьба к исполнителям: полностью заполняйте заявку, чтобы можно было выбрать Вас исполнителем сразу. Незаполненные заявки (без срока и стоимости) не рассматриваю.

Предпочтение будет отдаваться исполнителям с портфолио, которые создали анкету не «вчера» (я не хочу никого заранее дискриминировать, но по опыту люди, только создавшие анкету очень часто «пропадают»).