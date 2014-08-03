Скрипт фильтрации дублей ссылок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка141 просмотр

Здравствуйте.

Задача в следующем: Есть самописная CMS на базе шаблонизатора Smarty. Для красивого СЕО дружественного сайта необходимо скрыть все дубли ссылок от роботов при помощи nofollow.

Идея в том, чтобы заменить $smarty->display() на $smarty->fetch() и обработать код страницы.

Возможно существует более элегантное решение – если есть идеи – я их рассмотрю.

А теперь само задание:

Есть переменная с HTML кодом страницы.

Находим в ней все ссылки вида название.

Далее двигаемся по ссылкам по порядку: если ссылка встречается в первый раз, то далее, если ссылка уже встречалась на странице – то изменить ее к виду название

Итого на выходе получаем в переменной код страницы удобный для роботов без дублей ссылок.

Оплата: только постоплата или безопасная сделка.

Тестирование: вы делаете тестовую страничку с полем ввода для теста и кнопкой «обработать», при нажатии на которую появляется обработанный по алгоритму текст. Если все работает правильно – оплата, внедрение на сайт , возможно доработка. Если доработка выходит за пределы задания – то оцениваем трудозатраты и доплачиваем.

Просьба к исполнителям: полностью заполняйте заявку, чтобы можно было выбрать Вас исполнителем сразу. Незаполненные заявки (без срока и стоимости) не рассматриваю.

Предпочтение будет отдаваться исполнителям с портфолио, которые создали анкету не «вчера» (я не хочу никого заранее дискриминировать, но по опыту люди, только создавшие анкету очень часто «пропадают»).

HTML
11 лет назад
alekovaamelin
Вячеслав 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
11 лет назад
$20
1 день
Отличный разработчик. Пока я отвлекся после публикации проекта он уже предложил готовое решение. Без лишних вопросов сделал все как надо! И сам когда возникнет необходимость сначала напишу ему и другим советую Сергея как хорошего разработчика!
Всё отлично! Задача описана подробно, быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
11 лет назад