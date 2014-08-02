Простые модули, хаки и правки на сайте cms DLE

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Закрыт3 заявки117 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт на DLE

Мне нужен человек, который хорошо знает этот движок и PHP

Периодически нужно выполнять различные несложные задания.

Написать модуль, поправить баги и тд

На данный момент есть что делать.

Более подробно я объясню через скайп, могу показать экран. Сделать нужно сегодня. Работать можем поэтапно, выполнили задание, я оплатил - переходим к следующему.

Расчитываю найти человека с которым буду работать и в дальнейшем. Тоесть понадобился, модуль отписал задачу, сумму и Вы сделали если есть время.

Работаю только с web money имею персональный аттастат. Оплата зависит от сложности задания.

От 300 руб до 1000 по договоренности!

Желающие оставляйте свой скайп и будьте на связи!

DLEPHP
11 лет назад
Kentavr123
Алексей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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