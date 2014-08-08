Написать на PHP анализатор логов.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки90 просмотров

Подробности при личном общении.

Анализатор простенький по значениям параметров из лога.

Пример, лога:

6:07:49 New Hope 2.8.0.SK AUDUSDi, M1: ---- (!!!) Negative slippage: 2.4 points

16:07:49 New Hope 2.8.0.SK AUDUSDi, M1: ===> New order BUY opened at 0.9284, broker Ask: 0.92817, LmaxBid: 0.92844, Diff = 2.7 points, spread = 0.4 points, slippage = 10 points

16:07:52 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi, M1: ==> INFO: LMAX Ask [SELL!]: LMAX Ask = 102.902, brokers Bid = 102.930, diff = 2.8, OpenPositionDiff = 2.4, spread = 0.4, slippage = 10)

16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi, M1: open #4879094 sell 0.12 USDJPYi at 102.900 ok

16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi, M1: modify #4879094 sell 0.12 USDJPYi at 102.900 sl: 103.004 tp: 102.600 ok

16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi, M1: === OpenNewOrder (): New SELL order #4879094 opened at 102.9, requested price = 102.930, magic = 276, SL = 103.034, TP = 102.630, lot = 0.12, slippage = 10

16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi, M1: ==> INFO: OrderSend () execution time: 359 ms

16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi, M1: ==> INFO: OrderModify () execution time: 109 ms

16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi, M1: ---- (!!!) Negative slippage: 3 points

16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi, M1: ===> New order SELL opened at 102.9, broker Bid: 102.930, LmaxAsk: 102.902, Diff = 2.8 points, spread = 0.4 points, slippage = 10 points

PHP
11 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mr_avi
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Отличное исполнение заказа.
Все четко, постановка задачи, оплата, приятно работать.

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mr_avi
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15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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