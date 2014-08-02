Поменять вывод информации на главной страницы компонента, в категориях и в самом обьявлении. Сделать модуль с формой входа/регистрации
Интернет магазин с загрузкой в cms остатков .
У нас есть сайт, смотри ТЗ
Сделанный на движке opencart.
количество товаров более 120 000 позиций.
Нагрузка не высокая около 500 посвящений в день.
Из заморочек:
Скидки от количества товара
Прикреплённые pdf описание к товару
Фильтр товаров
...................
База банных в csv формате.
Подробно в файле
Заявки фрилансеров
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