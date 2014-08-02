Интернет магазин с загрузкой в cms остатков .

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Закрыт3 заявки179 просмотров

У нас есть сайт, смотри ТЗ

Сделанный на движке opencart.

количество товаров более 120 000 позиций.

Нагрузка не высокая около 500 посвящений в день.

Из заморочек:

Скидки от количества товара

Прикреплённые pdf описание к товару

Фильтр товаров

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База банных в csv формате.

Подробно в файле

Opencart
11 лет назад
alex_rostov
Александр 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров