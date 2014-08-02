Нужен специалист по движку ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки175 просмотров

Уже есть готовый функционирующий проект на ModX, но разработчик в ближайшее время не сможет поддерживать и развивать проект, следовательно нужен специалист, готовый принять эти задачи на себя.

В поддержку входит разработка и доработка элементов, внесение различных преобразований, корректировок и т.д.

Обязательные условия:

1) Хороший опыт работы с ModX

2) Адекватность при формировании сроков и стоимости

3) Готовность стабильно уделять немного времени проекту(Мне не нужны провалы на 2 недели и более из серии "Тут срочный крупный проект, не смогу помочь")

Вам будет предложено тестовое задание, по которому я приму решение о том, подходите вы или нет. В случае положительного исхода, каждые 1-2 недели Вас будут ждать не сложные задания, благодаря которым Вы сможете получать не лишние ~50-200$ ежемесячно в течение 6 - 24 месяцев.

MODX
11 лет назад
wain
Егор 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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