Нужен специалист по движку ModX

Уже есть готовый функционирующий проект на ModX, но разработчик в ближайшее время не сможет поддерживать и развивать проект, следовательно нужен специалист, готовый принять эти задачи на себя.

В поддержку входит разработка и доработка элементов, внесение различных преобразований, корректировок и т.д.

Обязательные условия:

1) Хороший опыт работы с ModX

2) Адекватность при формировании сроков и стоимости

3) Готовность стабильно уделять немного времени проекту(Мне не нужны провалы на 2 недели и более из серии "Тут срочный крупный проект, не смогу помочь")

Вам будет предложено тестовое задание, по которому я приму решение о том, подходите вы или нет. В случае положительного исхода, каждые 1-2 недели Вас будут ждать не сложные задания, благодаря которым Вы сможете получать не лишние ~50-200$ ежемесячно в течение 6 - 24 месяцев.