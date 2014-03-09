Нужно каждый день наполнять группу тематическими постами(картинками либо картинки + текст). Никакой особой уникальности, авторских текстов и т.д. не нужно, достаточно постить картинки по теме. Задача элементарная, в день нужно 3-10 постов. По времени это ...
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Уже есть готовый функционирующий проект на ModX, но разработчик в ближайшее время не сможет поддерживать и развивать проект, следовательно нужен специалист, готовый принять эти задачи на себя. В поддержку входит разработка ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен аналог www.betadvisor.com или www.blogabet.com Принимаются предложение только от тех, кто уже имел дело с подобными проектами. Указывайте сразу свой бюджет и примеры работ в данном направлении.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
Составить полноценное ТЗ www.betadvisor.com. Это сайт по продаже прогнозов на спорт. Нужно описание как внешней части, так и внутренней админки для прогнозистов, клиентов и администратора. В сумме все элементы должны быть адекватно связанны. ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Работаем круглосуточно, посему нужны операторы. Занятость не большая(работу можно рассматривать как доп. источник, нагрузки минимальные), достаточно будет 2-3 человек. Указывайте пожалуйста предпочтительный для вас график(время, дни недели), а так же стоимость ваших услуг. Заявки без ...Служба поддержки17 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен специалист, который сможет качественно сделать репост по тематическим группам. Я предоставляю тематику групп, регион и минимальное кол-во участников. От Вас нужна качественная рассылка, без банов акаунтов(с которых ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Задача придумать 20 рекламных текстов(до 100 знаков каждый) для Адвордс и Я.Директ соблюдая пункты(правила), которые я предоставлю. Кроме этого предоставлю еще вспомогательную информацию. 15руб. за 1 текст. Наличие опыт ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт11 лет назад
Суть простая, нужно белыми методами приглашать нужных мне людей(Я могу предоставить список ID или же ссылки из поиска ВК с нужными фильтрами). Никаких оферов, ботов и т.д. Никаких приглашений со взломанных аккаунтов. ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $9
Суть достаточно простая, нужно придумать сообщение-приветствие от лица нашей компании (http://antiplagius.ru/), которое могло бы заинтересовать потенциального клиента и вывести его на диалог. Мы занимаемся повышением уникальности текста, потенциальные клиенты это авторы (студенческих работ) и сами ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Тема: Анализ финансового состояния организации По поводу презентации: она должна быть сжатой, т.е все самое главное, очень приветствуется картинки, диаграммы и т.д, должна быть красочной. Примерно 10-15 слайдов. Выступление будет 5-8 минут. ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
Для раздела новостей нужно будет создавать небольшие статьи по 1000 символов по теме Антиплагиат. В каждую статью нужно будет вставлять несколько ключевиков, которые я предоставлю. В целом планируется минимум 30 статей, но для начала достаточно ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно пустую группу наполнить людьми, 25 000 человек, что бы при этом не было санкций со стороны администрации ВК и большого % собачек Так же интересую заказные комментарии(отзывы) в группе. ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Есть небольшой ролик на 4-5 мин, текста не много, достаточно просто в нужное время его озвучить(текст я предоставлю). Видеоряд интуитивно понятный, озвучить текст можно будет без проблем. К рассмотрению принимаются и мужские и женские голоса, ...Озвучивание1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Нужно разработать сайт визитку, аналог www.antiplagiatu.net. Аналог в том плане, что сайт будет по точно такой же тематике, c таким же страницами и виджетами ВК. Кроме этого будет еще возможность сделать заказ через сайт, отправить ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно повысить уникальность работ, с ~45-60% до 80% в antiplagiat.ru через преобразование частей текста, которые попадают под плагиат(при проверке через систему сайта). Другие способы повышения % не принимаются. Важно, что бы после переработки текст оставался ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно проанализировать базу данных, обнаружить эффективные закономерности(алгоритмы) и на основании результатов написать софт.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен анализ баз данных, временные ряды, прогнозирование, нейронные сети и т.п.Базы данных1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен человек с навыками управления сидбоксом+умением держать ратио на новинках через irc скрипт. Трекер - what.cd. Т.е. у человека уже должен быть этот ОПЫТ конкретно на этом трекере.Музыка и Звукинет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен человек, имеющий опыт в сфере анализа временных рядов и прогнозировании.Базы данных1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен готовый(движок) аналог novafile.comПрочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад