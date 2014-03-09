wain

Егор wain

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Наполнение группы ВКонтакте

    Нужно каждый день наполнять группу тематическими постами(картинками либо картинки + текст). Никакой особой уникальности, авторских текстов и т.д. не нужно, достаточно постить картинки по теме. Задача элементарная, в день нужно 3-10 постов. По времени это ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен специалист по движку ModX

    Уже есть готовый функционирующий проект на ModX, но разработчик в ближайшее время не сможет поддерживать и развивать проект, следовательно нужен специалист, готовый принять эти задачи на себя. В поддержку входит разработка ...

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно ТЗ сайта прогнозы на спорт

    Составить полноценное ТЗ www.betadvisor.com. Это сайт по продаже прогнозов на спорт. Нужно описание как внешней части, так и внутренней админки для прогнозистов, клиентов и администратора. В сумме все элементы должны быть адекватно связанны. ...

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны операторы слубжбы поддержки онлайн чата

    Работаем круглосуточно, посему нужны операторы. Занятость не большая(работу можно рассматривать как доп. источник, нагрузки минимальные), достаточно будет 2-3 человек. Указывайте пожалуйста предпочтительный для вас график(время, дни недели), а так же стоимость ваших услуг. Заявки без ...

    Служба поддержки17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Репост по тематическим группам

    Нужен специалист, который сможет качественно сделать репост по тематическим группам. Я предоставляю тематику групп, регион и минимальное кол-во участников. От Вас нужна качественная рассылка, без банов акаунтов(с которых ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Придумать рекламные тексты для Адвордс и Я.Директ

    $50

    Задача придумать 20 рекламных текстов(до 100 знаков каждый) для Адвордс и Я.Директ соблюдая пункты(правила), которые я предоставлю. Кроме этого предоставлю еще вспомогательную информацию. 15руб. за 1 текст. Наличие опыт ...

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приглашать в группу ВКонтакте, целевая аудитория.

    Суть простая, нужно белыми методами приглашать нужных мне людей(Я могу предоставить список ID или же ссылки из поиска ВК с нужными фильтрами). Никаких оферов, ботов и т.д. Никаких приглашений со взломанных аккаунтов. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Придумать сообщения(приветствие)

    $9

    Суть достаточно простая, нужно придумать сообщение-приветствие от лица нашей компании (http://antiplagius.ru/), которое могло бы заинтересовать потенциального клиента и вывести его на диалог. Мы занимаемся повышением уникальности текста, потенциальные клиенты это авторы (студенческих работ) и сами ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Презентация для диссертации

    Тема: Анализ финансового состояния организации По поводу презентации: она должна быть сжатой, т.е все самое главное, очень приветствуется картинки, диаграммы и т.д, должна быть красочной. Примерно 10-15 слайдов. Выступление будет 5-8 минут. ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт тематики антиплагиат.

    Для раздела новостей нужно будет создавать небольшие статьи по 1000 символов по теме Антиплагиат. В каждую статью нужно будет вставлять несколько ключевиков, которые я предоставлю. В целом планируется минимум 30 статей, но для начала достаточно ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раскрутка группы вконтакте

    $100

    Нужно пустую группу наполнить людьми, 25 000 человек, что бы при этом не было санкций со стороны администрации ВК и большого % собачек Так же интересую заказные комментарии(отзывы) в группе. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно озвучивание короткого ролика

    $30

    Есть небольшой ролик на 4-5 мин, текста не много, достаточно просто в нужное время его озвучить(текст я предоставлю). Видеоряд интуитивно понятный, озвучить текст можно будет без проблем. К рассмотрению принимаются и мужские и женские голоса, ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт визитка + Робокасса

    $250

    Нужно разработать сайт визитку, аналог www.antiplagiatu.net. Аналог в том плане, что сайт будет по точно такой же тематике, c таким же страницами и виджетами ВК. Кроме этого будет еще возможность сделать заказ через сайт, отправить ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Повышение уникальности работ

    Нужно повысить уникальность работ, с ~45-60% до 80% в antiplagiat.ru через преобразование частей текста, которые попадают под плагиат(при проверке через систему сайта). Другие способы повышения % не принимаются. Важно, что бы после переработки текст оставался ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
$20
10 баллов
10 лет назад
Наполнение группы ВКонтакте
Сотрудничеством довольна. Все хорошо, четкое тз, оплата всегда вовремя.
Уже который месяц сотрудничаем с Аллой, все устраивает, рекомендую!
Ответный отзыв
Valeriya-ya
Валерия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$9
10 баллов
11 лет назад
Придумать сообщения(приветствие)
Все отлично! Рекомендую и буду ждать дальнейшего сотрудничества!
Валерия - отличный исполнитель, задания выполнила быстро и качественно, в будущем буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Нужно озвучивание короткого ролика
Егор отличный заказчик. Задание было вполне понятным. Правки только по делу да и то были оплачены дополнительно. Оплата, кстати, была своевременной. В общем, сотрудничеством доволен, всем рекомендую.
Сергей сделал качественную озвучку, как и договаривались. Кроме этого еще сделал монтаж и добавил визуальные эффекты. В итоге получился отличный информативный ролик, который в целом даже превзошел мои ожидания.
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