Наполнение группы ВКонтакте

Нужно каждый день наполнять группу тематическими постами(картинками либо картинки + текст). Никакой особой уникальности, авторских текстов и т.д. не нужно, достаточно постить картинки по теме. Задача элементарная, в день нужно 3-10 постов. По времени это займет у Вас ну 5-10 минут максимум.

В предложениях указывайте цена за 1 пост. Опыт работы приветствуется(скидывайте группы, которые наполняли или наполняете). Сразу предупреждаю, указывайте адекватную цену, так как работа элементарная.

Предложения без цены не принимаются.