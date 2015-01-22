Наполнение группы ВКонтакте

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Завершен12 заявок239 просмотров

Нужно каждый день наполнять группу тематическими постами(картинками либо картинки + текст). Никакой особой уникальности, авторских текстов и т.д. не нужно, достаточно постить картинки по теме. Задача элементарная, в день нужно 3-10 постов. По времени это займет у Вас ну 5-10 минут максимум.

В предложениях указывайте цена за 1 пост. Опыт работы приветствуется(скидывайте группы, которые наполняли или наполняете). Сразу предупреждаю, указывайте адекватную цену, так как работа элементарная.

Предложения без цены не принимаются.

11 лет назад
wain
Егор 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад
$20
10 дней
Уже который месяц сотрудничаем с Аллой, все устраивает, рекомендую!
Сотрудничеством довольна. Все хорошо, четкое тз, оплата всегда вовремя.

Заявки фрилансеров

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад

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