2 текста мед тематики

Нужно 2 текста до 2000 символов без пробелов каждый.

Описание таблиц гликемического индекса и хлебных единиц соответственно. Что это такое, как пользоваться, для чего надо. Без воды что такое сахарный диабет...

Оплата - 40руб/1000 символов.