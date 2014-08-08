Необходим копирайтинг, по разным темам. ТЗ не сложные. Главное — грамотная речь, отсутствие воды и ошибок. Допускается рерайт при работе, но с высокой уникальностью. 1.2$ за 1000 симв Объем — около 300 000 ...
2 текста мед тематики
Нужно 2 текста до 2000 символов без пробелов каждый.
Описание таблиц гликемического индекса и хлебных единиц соответственно. Что это такое, как пользоваться, для чего надо. Без воды что такое сахарный диабет...
Оплата - 40руб/1000 символов.
Заявки фрилансеров
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