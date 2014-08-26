Необходим копирайтинг, по разным темам. ТЗ не сложные. Главное — грамотная речь, отсутствие воды и ошибок. Допускается рерайт при работе, но с высокой уникальностью. 1.2$ за 1000 симв Объем — около 300 000 ...
Обзор игры 10
Требуется написать авторский обзор на основе предоставленного с заменой скриншотов.
Всего 4000 символов и около 15 скриншотов: https://yadi.sk/i/xT8hog5lZEyXd
Нужна цена, срок и опыт.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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