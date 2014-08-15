Для медицинского сайта нужен текст для разделов. Тематика примерно - клеточная медицина, японская медицина. Все разделы дадим. Информация откуда рерайтить тоже будет предоставлена. Текст должен быть без ошибок, никакой воды, всё чётко ...
Написание мелких текстиков по 200 знаков
Здравствуйте, коллеги.
Нужен райтер, готовый писать большой объем мелких текстиков величиной в 1 абзац (200 симв, не больше). Пример тут: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Zpdq0BF78jgXGX_zjx43oh-ftAH1_c4aPC4TJ4JRDo/edit?usp=sharing
В распоряжении райтера будет анкор (текст ссылки) и урл, на который нужно ссылаться.
Текстики на туристическую тематику.
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