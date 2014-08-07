Копирайтер девушка от 25 и старше

Ищу девушку копирайтера, которая РЕАЛЬНО работает, не пропадает, не менее 6 часов в день посвящает работе. К работе приступаем сегодня. У кого нет скайпа, болеет бабушка, кого забирают в армию и т.д. - просьба не отвечать на проект. Кто готов сегодня начать работать - прошу к станку. Оплата каждый день, 40р за 1к символов без пробелов. в ответе скайп и настоящее имя.