Написать инструкцию к админке сайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки148 просмотров

Здравствуйте,есть сайт.

Интернет магазин внутри инетрент магазина.

Стоит на очень удобной CMS.

Необходимо Написать подробную инструкцию к админке сайта с принтскринами.

Срок 1 день

11 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

hunterq
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Еще раз убедился в профессионализме Виталия,отлично справился с задачей !
Работаю с эти заказчиком уже не первый раз. Все прошло отлично, ТЗ было понятное. Практически всегда на связи. Буду рад последующему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hunterq
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Ищу двух копирайтеров на женскую тематику

    Нужно два копирайтера для выполнения ежедневных задач по написанию статей. Планируемый объем 5-10 статей в день. 30 р./1000 знаков без пробелов. Копирайтеры нужны в помощь, так что цена окончательная.

    Написание статей
    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение сайта вебстудии контентом

    Сайт нашей студии - plus38.ru Нужно написать контент на тему: 1. Разработка фирменного стиля, т.е дополнительная услуга (http://www.plus38.ru/razrabotka-firmennogo-stiya) 2. Написать два раздела по тематики поддержки сайтов (Техническая поддержка и поддержка наполнения) ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер по автомобильной тематике

    Привет, друзья. Ищу копирайтера по автомобильной тематике. Необходимо писать статьи и обзоры от первого лица. За подробностями обращайтесь сразу в скайп. Необходима гарнитура для общения в скайпе. И ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор для сайта про трубы

    Прежде чем подавать заявку изучите инструкцию. На сайт про трубы на постоянную работу требуется автор статей. Статьи должны быть содержательными и в тоже время написаны простым языком. Необходимы знания на данную тему. ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отзывы на маркет

    $250

    Нужны отзывы на Яндекс.Маркет от исполнителей. 1 человек пишет 1 отзыв. Оплачиваем 60 рублей после прохождения модерации на wmr или яндекс деньги. Исполнители из России. Отзывы правдивые, и как ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Авторские статья для туризма

    $10

    Требуется Копирайтер имеющий большой опыт за рубежом по Европе. ТРЕБОВАНИЯ 1)Знания Русского языка и грамотности а высшем уровне 2)Имеющий опыт поездок по Европе 3)Оптимизация статей по указанному ТЗ 4)Уникальность ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание статей на тему одуванчиков

    Ваша фантазия, опыт и труд требуется для написания 6 статей по 1500 збп. Тема - одуванчики. Причем, одуванчики желтые, не те, которые Вы сдуваете! Ключевые вопросы статей - польза, витамины, использование в кулинарии, ...

    Написание статей
    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отзыв на Яндекс Маркет

    $50

    Необходимо оставить отзыв (5) о магазине косметики для ногтей. Важно! ВСЕ тексты сначала отправлять мне в личку для подтверждения! Предложение только для девушек с российским IP. За каждый опубликованный отзыв ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт прайса SPA салона

    Пример: Тайский массаж - особое направление массажа, делающее акцент на точечное воздействие. Искусство классического тайского массажа формировалось под влиянием древней культуры Китая и Индии и приобрело нынешний вид благодаря долгой практике, наблюдению ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад