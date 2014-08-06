Написание статей на тему одуванчиков

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Закрыт31 заявка190 просмотров

Ваша фантазия, опыт и труд требуется для написания 6 статей по 1500 збп.

Тема - одуванчики. Причем, одуванчики желтые, не те, которые Вы сдуваете!

Ключевые вопросы статей - польза, витамины, использование в кулинарии, салаты, варенье, настойки, история, сказки....

Ожидаю Ваших предложений с указанием цены вопроса.

Написание статей
11 лет назад
tatyana_tetiva
43 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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