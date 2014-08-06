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Написание статей на тему одуванчиков
Ваша фантазия, опыт и труд требуется для написания 6 статей по 1500 збп.
Тема - одуванчики. Причем, одуванчики желтые, не те, которые Вы сдуваете!
Ключевые вопросы статей - польза, витамины, использование в кулинарии, салаты, варенье, настойки, история, сказки....
Ожидаю Ваших предложений с указанием цены вопроса.
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