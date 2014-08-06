Требуется креативный рерайт текста на 1000 - 1500 збп. Тема — детский клуб. Уникальность от 100%. Пример в приложении. Оплата wmz/wmr после сдачи и проверки работы. 1000 зн. - 50 руб.
Автор новостей
Привет.
Ищу адекватного самостоятельного человека, который будет писать 2 новости в неделю про альтернативную энергетику, в основном про твердое топливо (брикеты, пеллеты).
Необходимо удовлетворять следющим критериям:
1) Новости необходимо находить самостоятельно на других ресурсах (ресурсы могут быть на любом языке)
2) Новости должны в первую очередь касаться биоэнергетики в Украине, во вторую - в Европе, в третью - остальном мире.
3) Новости должны быть Аполитичны
4) Стараться писать в основном про брикеты, пеллеты, дрова, цепу, древесную биомассу, а уже потом про солнечные батареи, биодизель, биэтанол и т.д.
5) Новости вы будете заливать самостоятельно через удобную админку.
6) К каждой новости надо прикреплять картинку (находить в интернете без водных знаков)
7) Новость должна быть рзмером от 500 до 3000 знаков
8) Уникальность 90%+.
9) В каждой новости желательно ставить ссылку на другую внутреннюю страницу сайта с таких слов как пеллеты, брикеты, топливо, щепа, дрова, биотопливо, биомасса и т.д.
Для того, чтобы понять, какой формат новостей необходим загляните сюда http://ecob2b.net/ru/news, меня более чем устраивают эти новости и ищу человека, способного писать аналогичные.
Предпочтение по данной вакансии отдается людям из Восточных областей Украины.
1 новость = 5 долларов
Необходимо 2 новости в неделю, но железно. Если нет нормальных новостей про Украину, ничего, есть куча новостей про твердое топливо в мире.
Деньги перевожу на кару Приват или любого другого банка.
Могу каждую неделю 10 долларов, если для вас критично, но желательно раз в 2 недели 20 долларов.
Работаем по постоплате.
Жду ваши заявки.
Выбранный исполнитель
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