Автор новостей

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок344 просмотра

Привет.

Ищу адекватного самостоятельного человека, который будет писать 2 новости в неделю про альтернативную энергетику, в основном про твердое топливо (брикеты, пеллеты).

Необходимо удовлетворять следющим критериям:

1) Новости необходимо находить самостоятельно на других ресурсах (ресурсы могут быть на любом языке)

2) Новости должны в первую очередь касаться биоэнергетики в Украине, во вторую - в Европе, в третью - остальном мире.

3) Новости должны быть Аполитичны

4) Стараться писать в основном про брикеты, пеллеты, дрова, цепу, древесную биомассу, а уже потом про солнечные батареи, биодизель, биэтанол и т.д.

5) Новости вы будете заливать самостоятельно через удобную админку.

6) К каждой новости надо прикреплять картинку (находить в интернете без водных знаков)

7) Новость должна быть рзмером от 500 до 3000 знаков

8) Уникальность 90%+.

9) В каждой новости желательно ставить ссылку на другую внутреннюю страницу сайта с таких слов как пеллеты, брикеты, топливо, щепа, дрова, биотопливо, биомасса и т.д.

Для того, чтобы понять, какой формат новостей необходим загляните сюда http://ecob2b.net/ru/news, меня более чем устраивают эти новости и ищу человека, способного писать аналогичные.

Предпочтение по данной вакансии отдается людям из Восточных областей Украины.

1 новость = 5 долларов

Необходимо 2 новости в неделю, но железно. Если нет нормальных новостей про Украину, ничего, есть куча новостей про твердое топливо в мире.

Деньги перевожу на кару Приват или любого другого банка.

Могу каждую неделю 10 долларов, если для вас критично, но желательно раз в 2 недели 20 долларов.

Работаем по постоплате.

Жду ваши заявки.

11 лет назад
MEHAS
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

miel7
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
30 дней
Очень доволен
Сергей - отличный заказчик. Четкая постановка задачи и своевременный контроль и оплата выполненной работы радуют)

Заявки фрилансеров

miel7
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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