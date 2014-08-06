Автор: оптоволоконное оборудование, PON и т.д...

Ищем автора, разбирающегося в особенностях подключения, настройки и тестирования оптоволоконного оборудования, для сотрудничества на постоянной основе по написанию статей для личного блога интернет-магазина.

Также возможно сотрудничество в направление подготовки грамотных описаний для товаров, которые на постоянной основе пополняют наш ассортимент.

В среднем, в месяц необходимо писать от 6 до 12 статей. Все необходимое оборудование для ознакомления и проведения тестирования будет предоставляться.

Нужен человек с опытом работы с данным оборудованием для написания качественных, интересных и полезных статей для читателей, разбирающихся в тематике.

Просьба в ответном письме указывать: ваш опыт работы с данным оборудованием, опыт работы как автора, вашу оценку стоимости за 1000 символов, ваши контактные данные (почта, скайп).

Требование к статьям: полная уникальность (рерайт не интересен), статьи должны быть практичными и полезными нашим читателям. Для начала стабильного сотрудничества необходимо будет выполнить тестовое задание, в случае написания качественного материала - оно будет оплачено. Больше интересны авторы, которые ежемесячно смогут предлагать тематики для новых статей.

Нас интересует взаимовыгодное сотрудничество, ждем ваших откликов.

С уважением, Дмитрий