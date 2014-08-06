Музыкальный Копирайтер на постоянную работу

Ищем копирайтера на постоянную работу. Задача: писать тексты о концертах. Автор должен отлично разбираться в музыке и музыкальных стилях, знать широкий спектр музыкантов и жанров музыки. Уметь отличать rap от rapcore, downtempo от chillout.

Тексты нужны персональные, авторские – в стиле рецензий. В текстах допускается иногда некоторый юмор, ирония по поводу музыкантов (в уместных масштабах). Допускается рерайт. Желательно использовать интересные факты о музыке, исполнителе и пр.

Примеры стиля текстов по музыке:

http://www.furfur.me/furfur/all/culture/173907-dalnevostochnyy-hip-hop-chast-2

http://www.furfur.me/furfur/all/culture/173819-outline-vs-nashestvie

http://www.furfur.me/furfur/all/culture/167275-ekstremalnyy-metal-iz-raznyh-stran

Сдавать тексты нужно ежедневно. Работа в админке.

Оплата договорная. В день нужно писать 50-70 текстов. Цена за текст 30-40 рублей. Количество символов: 400-500.