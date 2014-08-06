Нужен толковый ньюсмейкер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок377 просмотров

Добрый день!

На сайт женской тематики - нужен опытный ньюсмейкер. 10 новостей в день - 1500-2000 зн с фото (1-4, сколько найдете). Темы: все что интересует женщин - звезды, сплетни, события, личная жизнь. Где и как будете искать - согласовываем вместе. 60 рублей новость. Будет желание писать объемные материалы обсудим ( я - за качество!) Оплата по безналу, официально - договор сотрудничества с издательством, Испытательны срок - ЯД

11 лет назад
naskay
Ольга 
54 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранные исполнители

lulacebab
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
11 лет назад
$500
30 дней
Квалифицированно выполнила тестовые задания, легко переключилась (Без потери качества) на рерайт... В общем, приятно работать. и, думаю, долгосрочное сотрудничество, обеспечено))
Приятно сотрудничать с заказчиком, который знает, чего хочет, и формулирует задачу максимально просто. Оплата выполнена в срок и в обещанном размере. И да - не каждый заказчик похвалит и одобрит автора. Этот заказчик - приятное исключение из правил.
ask20
Анна 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$400
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

lulacebab
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
11 лет назад
ask20
Анна 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт

    $50

    Рерайт статей разного объёма (можно взять от одного до 10 текстов объёмом около 2-5 тыс. знаков). Тематика: дом, сад, строительство и т.д. Нет сложной технической тематики. Ключевиков очень мало (или вообще нет). Адвего Плагиатус ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт текстов на тему: ремонт квартир

    Требуется сделать с сайта (в личку) рерайт текста на 100% уникальным с подстановкой ключевых слов которые дадим в личку. Всего 60 текстов (от 2000- 3000 символов). Цена по договоренности

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Текст на Главную (1000 символов)

    $50

    Нужен текст на Главную для сайта посвященному изготовлению и продаже Кованных изделий (Художественная ковка). от Вас примеры выполненных работ и цена

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статья-обзор соковыжималки

    2000-3000 знаков. Статья-обзор будет размещена в разделе бытовой техники крупного интернет-магазина. Необходимо описать пользу соковыжималок в общем (в данный сезон) и нашей конкретной для повышения продаж. Видео, фото и технические характеристики имеются. ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание текстов медицинской тематики

    Для постоянного сотрудничества нужны Авторы, для написания медицинских текстов. Медицинское образование обязательно!!!! Можно студенты - будущие медики! У нас всегда ВСЕГДА много работы и перспективы карьерного роста – ищем Авторов, уставших ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание новостей для сайта

    Написание новостей для сайта. Тематика новости игр, от 3 новостей в день от 500 до 1000 знаков. За одну новость 40 рублей. Возможна работа на постоянной основе.

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад