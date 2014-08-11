Рерайт статей разного объёма (можно взять от одного до 10 текстов объёмом около 2-5 тыс. знаков). Тематика: дом, сад, строительство и т.д. Нет сложной технической тематики. Ключевиков очень мало (или вообще нет).

Адвего Плагиатус 95% уник.

Стоимость: 33 wmr/ за тыс. знаков. Оплата постатейно.

Интересуют только грамотно пишущие исполнители. Спасибо за внимание.