Рерайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен29 заявок352 просмотра

Рерайт статей разного объёма (можно взять от одного до 10 текстов объёмом около 2-5 тыс. знаков). Тематика: дом, сад, строительство и т.д. Нет сложной технической тематики. Ключевиков очень мало (или вообще нет).

Адвего Плагиатус 95% уник.

Стоимость: 33 wmr/ за тыс. знаков. Оплата постатейно.

Интересуют только грамотно пишущие исполнители. Спасибо за внимание.

11 лет назад
Amsaliona
Алёна 
33 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранные исполнители

Helena_Renard
Ренар 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$50
5 дней
Хелена - замечательный копирайтер! Я невероятно довольна сотрудничеством и буду обращаться ещё.
Замечательный заказчик! Всегда на связи, четко ставит задачи, оплата вовремя, без задержек. На все вопросы и требуемые уточнения - мгновенный ответ. Доброжелательное и вежливое общение. Буду очень рада дальнейшему сотрудничеству.
Xiunea
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$1
1 день
Спасибо за сотрудничество.
Отличный заказчик! Рекомендую!
Galina111
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень приятное сотрудничество. Галина пишет красиво и грамотно. Работу делает оперативно! Рекомендую.
Отличный заказчик! Рекомендую!
Galina_007
Галина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$5
3 дня
Галина - ответственный и понимающий копирайтер. Спасибо за сотрудничество.
Отличный заказчик, благодарю за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Helena_Renard
Ренар 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
Xiunea
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
Galina111
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
Galina_007
Галина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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