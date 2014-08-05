Статья-обзор соковыжималки

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Закрыт16 заявок174 просмотра

2000-3000 знаков.

Статья-обзор будет размещена в разделе бытовой техники крупного интернет-магазина.

Необходимо описать пользу соковыжималок в общем (в данный сезон) и нашей конкретной для повышения продаж.

Видео, фото и технические характеристики имеются.

http://www.becker-tm.com.ua/ru/products/tehnika_dlya_doma/sokovizhimalki/sokovizhimalka_arzum_meyvx.html

11 лет назад
becker_ukraine
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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