Написать отзывы о работодателе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок188 просмотров

Необходимо написать отзывы о работодателе (ЧОП). Объем каждого ~2000 знаков.

11 лет назад
pouzko
Максим 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров