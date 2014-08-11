Написание статей

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Завершен15 заявок277 просмотров

Написала 4х статей на темы :

1) Про поломоечные машины ( 1500-2500 зн)

2)Про постельное белье ( 1500-2500 зн)

3) Про профессиональные пылесосы ( 1500-2500 зн)

4)Про профессиональный паропылесос ( 1500-2500 зн)

статьи для разрешения на сайте www.becker.ua

Написание статей
11 лет назад
becker_ukraine
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

inesha
35 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Хороший исполнитель, адекватно реагирует на замечания и исправляет.
Приятное и продуктивное сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

inesha
35 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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