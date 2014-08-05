СЕО статьи для проекта

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок207 просмотров

Сразу по оплате: 50/1000

Автор должен уметь:

1) выбирать ключи и проставлять их в тексте согласно ТЗ, без изменения формы.

2) знать что такое конкурентность и частотность ключей

3) форматировать текст согласно требованиям Яндекса и Гугла (покажу примеры)

4) подбирать картинки

5) писать подзаголовки с ключевым вхождением

6) вручную анализировать текст на тошноту (научу)

7) составлять дискрипшен и тайтл

Пишите сколько в день можете делать символов. Проект большой, тз постоянно дополнятся, могу выбрать несколько авторов.

Статьи в основном от 4К символов. На данный момент более 300К заказа. У меня авторы есть, но ищу еще.

Оставляем заявки с примером СЕО текста.

11 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Yana-na
Яна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Что бы не сделала Яна - все супер! Даже проверять не приходится. Имеет собственный стиль написания, который меня только радует) Этому человеку можно доверять!
Надежный и ответственный заказчик, дал подробное ТЗ, ответил на все появившиеся вопросы. Находился на связи все время работы над проектом, принимал непосредственное участие в работе. Оплата пришла вовремя - порадовал бонусом за быстрое выполнение. Рекомендую для долгосрочного сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Yana-na
Яна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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