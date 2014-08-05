СЕО статьи для проекта

Сразу по оплате: 50/1000

Автор должен уметь:

1) выбирать ключи и проставлять их в тексте согласно ТЗ, без изменения формы.

2) знать что такое конкурентность и частотность ключей

3) форматировать текст согласно требованиям Яндекса и Гугла (покажу примеры)

4) подбирать картинки

5) писать подзаголовки с ключевым вхождением

6) вручную анализировать текст на тошноту (научу)

7) составлять дискрипшен и тайтл

Пишите сколько в день можете делать символов. Проект большой, тз постоянно дополнятся, могу выбрать несколько авторов.

Статьи в основном от 4К символов. На данный момент более 300К заказа. У меня авторы есть, но ищу еще.

Оставляем заявки с примером СЕО текста.