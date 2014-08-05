Требуются фрилансеры любых специальностей для написания отзывов. Можно из Москвы, Московской области и из любых регионов России. После модерации скинуть ссылку на отзыв. Просьба писать в личку или в проект. Прошу указывать сроки, цены и ...
СЕО статьи для проекта
Сразу по оплате: 50/1000
Автор должен уметь:
1) выбирать ключи и проставлять их в тексте согласно ТЗ, без изменения формы.
2) знать что такое конкурентность и частотность ключей
3) форматировать текст согласно требованиям Яндекса и Гугла (покажу примеры)
4) подбирать картинки
5) писать подзаголовки с ключевым вхождением
6) вручную анализировать текст на тошноту (научу)
7) составлять дискрипшен и тайтл
Пишите сколько в день можете делать символов. Проект большой, тз постоянно дополнятся, могу выбрать несколько авторов.
Статьи в основном от 4К символов. На данный момент более 300К заказа. У меня авторы есть, но ищу еще.
Оставляем заявки с примером СЕО текста.
Выбранный исполнитель
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