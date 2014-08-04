Автор для написания новостей, постоянка

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  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок470 просмотров

Оклад 7000 рублей в месяц.

Новости электроэнергетики

3 новости каждый день по 2000 знаков

с заливкой на сайт, джумла.

так же возможна подработка: посты в соцсети.

Ждем ответственных исполнителей с опытом работы

Пишите свой скайп.

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11 лет назад
el-sn
Серж 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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