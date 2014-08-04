Нужны тексты для сайта консалтинговой компании

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок154 просмотра

Нужны хорошие сео-тексты для сайта консалтинговой компании. Тематика, бухгалтерская, юридическая, строительная и все смежные темы. Подробнее в личной переписке. Тем, кто хочет стать исполнителем, просьба указывать стоимость копирайтинга/рерайтинга за 1000 збп и возможные скидки, а также сроки (скорость работы). Обязательна ссылка на примеры ВАШИХ РАБОТ. Заявки на выполнение работы просьба подавать под заданием/проектом, а НЕ В ЛИЧНОЙ ПЕРЕПИСКЕ.

11 лет назад
site-pomogu
Евгений 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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