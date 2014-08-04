Требуется помощник

Добрый вечер, уважаемые господа фрилансеры. Я seo-специалист и интернет-маркетолог, мне нужен помощник на выполнение (пока) небольших задач.

Требования:

Обязательно девушка, и обязательно копирайтер. С пониманием, что такое seo и зачем оно нужно. Очень приветствуется интерес к интернет-маркетингу в целом.

Взамен на ваши услуги:

Оплата (пока) не очень высокая, средняя копирайтерская, в дальнейшем обещаю больше и стабильную удаленную работу в сфере seo и smm.

Научу новому и интересному.

Свободный график работы.

В откликах прошу оставить ссылки на портфолио или на свои работы.

А также следующую информацию:

- Имя, возраст, город и род занятий.

Спасибо.