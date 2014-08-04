Качественные статьи про платежный интегратор

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Закрыт10 заявок110 просмотров

Добрый день. На сайт платежного интегратора нужны Качественные(без масла масляного, грамотные и самое главное продающие или побуждающие к действию(в нашем случае к подключению) статьи)

Темы статей я дам + ключи и порядок их использования в тексте. Статьи по 1000-2500 тыс.знаков + подбор соответствующей теме картинки(а лучше 2-ух)

кол.во статей 10шт.

Порядок такой: оставляете заявки, цену за 1к знаков + сроки.

Я выбираю, даю тестовую тему+ ключи, человек пишет и показывает результат :

- если нравиться, то оплачиваю и продолжаем работать.

- если не нравится, то оплачиваю и расходимся.

Спасибо!

11 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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