Рерайтеры на постоянную работу

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Завершен55 заявок674 просмотра

Новостному сайту на постоянную работу требуются рерайтеры.

Задача — рерайт новостей. Задание даёт редактор, он же проверяет сделанное. После того, как новость вычитает редактор, необходимо подобрать к ней картинку и разместить на сайте. Одна новость — около тысячи знаков. Оплата — 50 рублей за новость. Гонорар перечисляем на Вебмани, Яндекс-кошелёк или карту Сбербанка. Предоплата не предусмотрена.

На первое время сотрудничества частоту оплаты выбирает сам рерайтер, можем перечислять гонорар хоть ежедневно. Затем — оплата раз в месяц.

11 лет назад
fishkina
Лика 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

maximklimoff
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$30
30 дней
Максим является ответственным и грамотным автором, обладает хорошим литературным слогом и умеет писать новости на самые разнообразные темы. Сотрудничеством осталась довольна!
Остался доволен сотрудничеством. Цели поставлены четко, оплата - как часы, заказчик всегда на связи в оговоренное время. Надеюсь сотрудничать с Вами в будущем.

Заявки фрилансеров

maximklimoff
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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