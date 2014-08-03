Рерайтеры на постоянную работу

Новостному сайту на постоянную работу требуются рерайтеры.

Задача — рерайт новостей. Задание даёт редактор, он же проверяет сделанное. После того, как новость вычитает редактор, необходимо подобрать к ней картинку и разместить на сайте. Одна новость — около тысячи знаков. Оплата — 50 рублей за новость. Гонорар перечисляем на Вебмани, Яндекс-кошелёк или карту Сбербанка. Предоплата не предусмотрена.

На первое время сотрудничества частоту оплаты выбирает сам рерайтер, можем перечислять гонорар хоть ежедневно. Затем — оплата раз в месяц.