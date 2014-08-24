Написание текстов строительной тематики.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок221 просмотр

Необходимо написать несколько десятков текстов на строительную тему (около 80 тыс. СБП). Сроки минимальны. Возможность долгосрочного сотрудничества. Подробности лично.

11 лет назад
vasili1986
Василий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Elena_Mazur
Елена 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$20
7 дней
Елена отлично справилась с поставленной задачей. Работа выполнена качественно и в срок. Будем продолжать сотрудничество.
Спасибо за сотрудничество! Василий - хороший заказчик. Остались положительные впечатления от работы. Оплата своевременная. Заказчик всегда на связи. Буду рада выполнить ещё заказы от Василия.

Заявки фрилансеров

Elena_Mazur
Елена 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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