Нужен редактор для перевода новостей с английского языка по тематикам игр и hi-tech технологий. Количество символов от 500 до 1000.
Написание текстов строительной тематики.
Необходимо написать несколько десятков текстов на строительную тему (около 80 тыс. СБП). Сроки минимальны. Возможность долгосрочного сотрудничества. Подробности лично.
Выбранный исполнитель
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