Требуется копирайтер

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт84 заявки715 просмотров

Дорогие друзья!Требуются копирайтеры на туристические порталы .Тематика :Египет,Турция,Таиланд,ГОА,Бали,Индонезия.

Оплата до 10$ за 1000 символов

Ждем ваших предложений

PS Прошу дополнительно продублировать предложение на e-mail указанный моем профиле для рассмотрения руководством.

11 лет назад
trando
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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