Здравствуйте,регулярно необходим рерайт статей На тему Египет(Хургада),описание баров,ресторанов,отелей,клубов,достопримечательностей итд .Оплачиваем 1$ за 1000 символов.Работы много.Жду ваших предложений.
Грамотный СЕО спец для написания статей на сайт.
Нам нужен грамотный СЕО специалист для выполнения большого объема работы. Всего работы примерно на 500К знаков без пробелов, если сработаемся, то будет гораздо больше.
Что вы должны уметь:
1) Выбирать ключи для статей, знать что такое высокочастотные и низкочастотные запросы
2) знать что такое среднеконкурентные и низкоконкурентные запросы.
3) форматировать статьи по всем канонам СЕО - с подзаголовками, вхождениями, маркированными списками. (обучу как сделать правильней)
4) уметь подбирать картинки к статьям ( по товарам)
5) анализировать текст на тошноту
6) проставлять ключи без изменения их формы.
ВАЖНО: текст должен быть не просто хороший, а идеальный. Если будет так, мы обеспечим вас работой на постоянной основе, с последующим увеличением з/п. Пока что - 40/1000 без пробелов. В будущих проектах она будет выше, гарантирую.
Кто реально заинтересован и готов много работать и хорошо зарабатывать - оставляйте заявку. В заявке указать:
1) Сколько в день можете выполнять
2) Немного о вас, общая информация
Заявки типа "готов сделать", "выполню" и т.д. не рассматриваем, нужен реально грамотный спец или команда спецов. У нас серьезная компания, которая не подводит своих клиентов.
В случае, если вы базируетесь в Москве или в Симферополе, возможно последующее ваше перемещение в офис на официальное трудоустройство.
Оставляйте заявки, и я свяжусь с вами! Спасибо!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг44 заявкиЗакрыт11 лет назад
Фильмов очень много, кол-во работы много, поэтому ищем ответственных работников! Описания от 500 до 1500 символов. Наши условия: Ежедневная оплата Все требования и шаблоны от нас ...Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо составить коммерческое предложение(КП) и оформить соответсвующе, продающее КП другими словами! Адрес http://eurohotel.pro/, более подробно в ЛС... Если есть примеры ваших работ по составлению КП.... Будет лучше))Завершен11 лет назад
Необходимо сделать высококачественные описания для интернет магазина мужского нижнего белья. Задание в файле. Необходимо сделать 10 описаний из указанного в тз списка. Указывайте вашу цену и сроки за 10 описаний. Оплата яндекс, по факту.Завершен11 лет назад
Необходимо сделать высококачественные описания для интернет магазина мужского нижнего белья. Задание в файле. Необходимо сделать 10 описаний. Указывайте вашу цену и сроки за 10 описаний. Оплата яндекс, по факту.Завершен11 лет назад
Требуется постер для форума на тему SMM. Обязательное условие - активный интерес к направлению (маркетинг в социальных сетях), минимальный опыт в этой области, желание получать новую информацию и делиться с ней с окружающими. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно написать 4 статьи на строительную тематику и подготовить их к размножению. Каждую статью нужно размножить до 30 копий. Каждая размноженная статья должна максимально отличаться, поэтому внутри {|} можно использовать не только отдельные слова, ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать высококачественные описания для интернет магазина мужского нижнего белья. Задание в файле. Необходимо сделать 10 описаний из указанного в тз списка. Указывайте вашу цену и сроки за 10 описаний. Оплата яндекс, по факту.Закрыт11 лет назад
Необходимо сделать высококачественные описания для интернет магазина мужского нижнего белья. Задание в файле. Необходимо сделать 20 описаний. Указывайте вашу цену и сроки за 20 описаний. Оплата яндекс, по факту.Завершен11 лет назад