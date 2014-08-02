Грамотный СЕО спец для написания статей на сайт.

Нам нужен грамотный СЕО специалист для выполнения большого объема работы. Всего работы примерно на 500К знаков без пробелов, если сработаемся, то будет гораздо больше.

Что вы должны уметь:

1) Выбирать ключи для статей, знать что такое высокочастотные и низкочастотные запросы

2) знать что такое среднеконкурентные и низкоконкурентные запросы.

3) форматировать статьи по всем канонам СЕО - с подзаголовками, вхождениями, маркированными списками. (обучу как сделать правильней)

4) уметь подбирать картинки к статьям ( по товарам)

5) анализировать текст на тошноту

6) проставлять ключи без изменения их формы.

ВАЖНО: текст должен быть не просто хороший, а идеальный. Если будет так, мы обеспечим вас работой на постоянной основе, с последующим увеличением з/п. Пока что - 40/1000 без пробелов. В будущих проектах она будет выше, гарантирую.

Кто реально заинтересован и готов много работать и хорошо зарабатывать - оставляйте заявку. В заявке указать:

1) Сколько в день можете выполнять

2) Немного о вас, общая информация

Заявки типа "готов сделать", "выполню" и т.д. не рассматриваем, нужен реально грамотный спец или команда спецов. У нас серьезная компания, которая не подводит своих клиентов.

В случае, если вы базируетесь в Москве или в Симферополе, возможно последующее ваше перемещение в офис на официальное трудоустройство.

Оставляйте заявки, и я свяжусь с вами! Спасибо!