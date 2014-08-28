Даю четкое тз и информацию от клиента. Нужны грамотные и ответственные копирайтеры. Оплата 40 р 1000 символов на Вебмани. Пишите мне в скайп присылайте примеры работ. Возможно ...
Описания мужского нижнего белья
Необходимо сделать высококачественные описания для интернет магазина мужского нижнего белья. Задание в файле. Необходимо сделать 10 описаний из указанного в тз списка. Указывайте вашу цену и сроки за 10 описаний. Оплата яндекс, по факту.
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