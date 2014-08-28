Описания мужского нижнего белья

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Завершен6 заявок257 просмотров

Необходимо сделать высококачественные описания для интернет магазина мужского нижнего белья. Задание в файле. Необходимо сделать 10 описаний из указанного в тз списка. Указывайте вашу цену и сроки за 10 описаний. Оплата яндекс, по факту.

11 лет назад
man-wear
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$28
1 день
Все выполнено качественно и в срок.
Все просто замечательно! Александр - хороший заказчик, умеет четко ставить задачу и своевременно оплачивает работу. Спасибо за приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад

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