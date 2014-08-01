Написать 4 статьи под размножение

Нужно написать 4 статьи на строительную тематику и подготовить их к размножению. Каждую статью нужно размножить до 30 копий. Каждая размноженная статья должна максимально отличаться, поэтому внутри {|} можно использовать не только отдельные слова, но и предложения. Уникальность готовых статей: выше 90%. Сроки не горят, статьи нужны до вечера понедельника.