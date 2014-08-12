Мне необходим хороший, качественный рерайт несложных текстов на постоянной основе. Тексты преимущественно развлекательного характера, женской тематики, история, звезды и проч. Оплата по факту в веб-мани за 25 руб./1000 знаков
Написать много статей. Мебель и стройка
Требуется написать большой объем статей (более 100), сроки - примерно до 4-5-го августа. Тектсы для размещения на миралинксе, 2 тематики - стройка (мор. контейнеры и бытовки) и интерьер - ковры, ковровые покрытия, линолеум.
Требования к текстам:
1. статьи должны отвечать на какие-то потребности пользователей
2. Количество символов в статье: от 2000 б.п.
3. Уникальность: более 90%
4. без граматич. ошибок
В заявке оставляйте цену за 1т. зн. и ссылки ваши статьи чтобы посмотреть на вашу стилистику.
Рассматриваю предложение с ценами не больше 1$ за 1000зн., цена критична при выбре исполнителя.
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