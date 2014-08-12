Написать много статей. Мебель и стройка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок233 просмотра

Требуется написать большой объем статей (более 100), сроки - примерно до 4-5-го августа. Тектсы для размещения на миралинксе, 2 тематики - стройка (мор. контейнеры и бытовки) и интерьер - ковры, ковровые покрытия, линолеум.

Требования к текстам:

1. статьи должны отвечать на какие-то потребности пользователей

2. Количество символов в статье: от 2000 б.п.

3. Уникальность: более 90%

4. без граматич. ошибок

В заявке оставляйте цену за 1т. зн. и ссылки ваши статьи чтобы посмотреть на вашу стилистику.

Рассматриваю предложение с ценами не больше 1$ за 1000зн., цена критична при выбре исполнителя.

11 лет назад
karpsw
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergio789
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Отлично качество текстов, не быстро но качественно, рекомендую!
Порядочный и надежный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sergio789
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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