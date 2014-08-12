Написать много статей. Мебель и стройка

Требуется написать большой объем статей (более 100), сроки - примерно до 4-5-го августа. Тектсы для размещения на миралинксе, 2 тематики - стройка (мор. контейнеры и бытовки) и интерьер - ковры, ковровые покрытия, линолеум.

Требования к текстам:

1. статьи должны отвечать на какие-то потребности пользователей

2. Количество символов в статье: от 2000 б.п.

3. Уникальность: более 90%

4. без граматич. ошибок

В заявке оставляйте цену за 1т. зн. и ссылки ваши статьи чтобы посмотреть на вашу стилистику.

Рассматриваю предложение с ценами не больше 1$ за 1000зн., цена критична при выбре исполнителя.