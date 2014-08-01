Найти в интернете книги ГДЗ и написать тексты

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Закрыт4 заявки262 просмотра

Здравствуйте.

Задача. Для небольшого образовательного сайта подобрать в интернете книги "ГДЗ по математике" и написать к ним описательные тексты на 1500 знаков.

Последовательность:

- Подобрать список всех книг, которые вы сможете найти. Показать мне, я его утвержу

- Найти в интернете все эти книги полные, без вотермарок и др отметок

- Написать к каждой книге описательный текст на ~1500 знаков

Пишите цену и опыт работы. Жду предложений.

11 лет назад
Fliric
36 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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