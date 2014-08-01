Найти в интернете книги ГДЗ и написать тексты

Здравствуйте.

Задача. Для небольшого образовательного сайта подобрать в интернете книги "ГДЗ по математике" и написать к ним описательные тексты на 1500 знаков.

Последовательность:

- Подобрать список всех книг, которые вы сможете найти. Показать мне, я его утвержу

- Найти в интернете все эти книги полные, без вотермарок и др отметок

- Написать к каждой книге описательный текст на ~1500 знаков

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