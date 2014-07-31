Для интерент-магазина нужен контент-манаджер в штат (работа удаленная). Специализация магазина - товары для тома. Текстиль, люстры, сантехника и т.д. Обязанности: -поиск и добавление фото товара -поиск и ...
Написание 30-40 статей
Необходимо
- определить темы
- написать
- оформить графически для сохранения в pdf
30-40 статей.
Статьи будут передаваться магазином покупателю после совершения покупки. Например, после попки телефона на Android покупателю передается файл со статьей "20 лучших приложений и игр для Вашего телефона".
Пожалуйста, откликайтесь с указанием приблизительной стоимости данной работы, потому что она, очевидно, предполагает большую оплату, нежели за стандартную услуги рерайтинга/копирайтинга.
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