Написание 30-40 статей

Необходимо

- определить темы

- написать

- оформить графически для сохранения в pdf

30-40 статей.

Статьи будут передаваться магазином покупателю после совершения покупки. Например, после попки телефона на Android покупателю передается файл со статьей "20 лучших приложений и игр для Вашего телефона".

Пожалуйста, откликайтесь с указанием приблизительной стоимости данной работы, потому что она, очевидно, предполагает большую оплату, нежели за стандартную услуги рерайтинга/копирайтинга.