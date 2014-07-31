Контент менеджер в спортивный интеренет магазин

Человек не боящийся рутинной работы и понимающий немного в спорте.

Обязанности:

- публикация объявлений

- размещение товаров на сайте

- размещение товаров в социальных сетях

- постинг на форумах

- работа с досками объявлений

Оплата согласно объемов выполненной работы, но есть всегда, так что такая работа вполне может быть полной занятостью с гибким гарффиком.

Крайне желательны претенденты из Украины.