Контент менеджер в спортивный интеренет магазин

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок350 просмотров

Человек не боящийся рутинной работы и понимающий немного в спорте.

Обязанности:

- публикация объявлений

- размещение товаров на сайте

- размещение товаров в социальных сетях

- постинг на форумах

- работа с досками объявлений

Оплата согласно объемов выполненной работы, но есть всегда, так что такая работа вполне может быть полной занятостью с гибким гарффиком.

Крайне желательны претенденты из Украины.

11 лет назад
greebn9k
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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