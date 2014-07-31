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Контент менеджер в спортивный интеренет магазин
Человек не боящийся рутинной работы и понимающий немного в спорте.
Обязанности:
- публикация объявлений
- размещение товаров на сайте
- размещение товаров в социальных сетях
- постинг на форумах
- работа с досками объявлений
Оплата согласно объемов выполненной работы, но есть всегда, так что такая работа вполне может быть полной занятостью с гибким гарффиком.
Крайне желательны претенденты из Украины.
Заявки фрилансеров
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