Авторы на кулинарный сайт (рецепты салатов)

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Этот проект может заинтересовать тех, кто любит готовить и делает это с удовольствием!

Нам требуется автор на сайт, посвященный рецептам салатов (именно салатов).

Задача автора: 2-3 раза в неделю готовить подробный пошаговый рецепт с фотографиями. То есть, вы сами готовите, фотографируете, описываете процесс и в результате мы получаем красивую, уникальную и полезную статью. Текст и фотографии присылаете мне на почту для дальнейшей публикации на сайте.

Оплата 1 рецепта: 100 рублей

От нас: гарантия долгосрочного сотрудничества и своевременной оплаты (раз в неделю на Webmoney). При успешном сотрудничестве - возможно подключение к новым интересным кулинарным проектам.

Требования:

1. Грамотность!

2. Тексты должны быть уникальными, фотографии, естественно, тоже. Нужно стараться фотографировать процесс красиво и аппетитно)

3. Ответственность, готовность к долгосрочному сотрудничеству

4. Умение и желание готовить вкусные и разнообразные салаты)

5. Обязательно - наличие рублевого кошелька Webmoney