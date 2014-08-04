Автор отзывов. Высокий уровень.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок458 просмотров

Ищу автора для регулярного написания эксклюзивных отзывов на различные группы товаров класса «люкс». Количество товарных единиц – более пятисот. Жду предложений.

11 лет назад
RabotodatelGleb
Панько Глеб 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров