Необходимо набрать каталог с данными: Город, GPS - координаты, дата Знание немецкого обязательно.
Рерайтеры на сайт по идеям для малого бизнеса
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Разыскивается креативный и ответственный автор для постоянного сотрудничества на сайт, посвященный идеям для малого бизнеса. Необходимо будет писать 2 большие, развернутые статьи в неделю, оформлять их согласно нашим требованиям и добавлять на сайт через CMS Wordpress. Очень хорошо, если знаете движок, если нет - готовы обучить работе с ним. Статьи дополнять иллюстрациями, коллажами и видео.
Никакой "воды", нужны конкретные и полезные для людей тексты! Оплата 40 руб/килознак. Статьи: от 6 килознаков (можно 8-10).
От нас: стабильный объем работы и своевременная оплата (раз в неделю на Webmoney)
Требования к исполнителю:
1. Грамотность и уникальность текстов (от 95 процентов по Etxt-антиплагиат). Глубокий рерайт, компилированный из нескольких источников.
2. Готовность к длительному сотрудничеству (в идеале - постоянному)
3. Регулярный выход на связь в мессенджерах (ICQ или скайп)
4. Обязательно - наличие рублевого кошелька Webmoney
5. Обязательно - интерес к данной тематике, готовность писать интересные и полезные статьи для людей. Если вы хорошо разбираетесь в теме или имеете аналогичные публикации - дополнительный плюс.
6. Ответственность и работоспособность, готовность вникнуть в наши требования и выполнять их.
В отклике на проект, пожалуйста, пишите:
1. Имеете ли опыт написания статей на аналогичную тематику. Если нет - готовы ли выполнить небольшое тз
2. Готовы ли к долгосрочному сотрудничеству
3. Имеется ли кошелек Webmoney
4. Имеется ли скайп или ася, готовы ли регулярно выходить на связь
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