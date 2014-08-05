Рерайтеры на сайт по идеям для малого бизнеса

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт22 заявки378 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Разыскивается креативный и ответственный автор для постоянного сотрудничества на сайт, посвященный идеям для малого бизнеса. Необходимо будет писать 2 большие, развернутые статьи в неделю, оформлять их согласно нашим требованиям и добавлять на сайт через CMS Wordpress. Очень хорошо, если знаете движок, если нет - готовы обучить работе с ним. Статьи дополнять иллюстрациями, коллажами и видео.

Никакой "воды", нужны конкретные и полезные для людей тексты! Оплата 40 руб/килознак. Статьи: от 6 килознаков (можно 8-10).

От нас: стабильный объем работы и своевременная оплата (раз в неделю на Webmoney)

Требования к исполнителю:

1. Грамотность и уникальность текстов (от 95 процентов по Etxt-антиплагиат). Глубокий рерайт, компилированный из нескольких источников.

2. Готовность к длительному сотрудничеству (в идеале - постоянному)

3. Регулярный выход на связь в мессенджерах (ICQ или скайп)

4. Обязательно - наличие рублевого кошелька Webmoney

5. Обязательно - интерес к данной тематике, готовность писать интересные и полезные статьи для людей. Если вы хорошо разбираетесь в теме или имеете аналогичные публикации - дополнительный плюс.

6. Ответственность и работоспособность, готовность вникнуть в наши требования и выполнять их.

В отклике на проект, пожалуйста, пишите:

1. Имеете ли опыт написания статей на аналогичную тематику. Если нет - готовы ли выполнить небольшое тз

2. Готовы ли к долгосрочному сотрудничеству

3. Имеется ли кошелек Webmoney

4. Имеется ли скайп или ася, готовы ли регулярно выходить на связь

WordPressНаписание статей
11 лет назад
KsuBor
Оксана 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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